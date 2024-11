Horóscopo desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024

REVELAÇÕES

Data estelar: Lua cresce em Áries. De uma forma ou de outra, com dolo ou por boas intenções, todos mentimos em maior ou menor grau. Mentimos quando não nos importa a opinião alheia, impondo um fim de forma artificial a qualquer argumentação. Mentimos quando, em momentos de romance, prometemos a eternidade do amor a alguém. Mentimos porque temos uma agenda oculta em andamento e não queremos que ninguém nos perturbe. Mentimos porque queremos parecer maiores e mais brilhantes do que verdadeiramente somos. Mentimos porque queremos conquistar algo sem nos importarmos com os efeitos colaterais.