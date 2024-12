A cidade que não verá mais o sol em 2024

Utqiagvik, Alasca

A cidade de Utqiagvik — conhecida pelo antigo nome, Borrow —, uma das mais nortes do estado do Alasca, nos EUA, está prestes a vivenciar meses de escuridão. Devido à localização do município, o Sol fica abaixo do horizonte por cerca de dois meses a cada ano — resultando em uma longa 'noite polar'