Conheça a cidade do Alasca que verá o Sol de novo só em 2025

Durante a "eterna noite", o clima de Utqiagvik fica ainda mais brutal, com um quarto dos dias estando em temperaturas negativas - (crédito: Reprodução/Universidade do Alasca Fairbanks)

Mais ao norte do Alasca, está a cidade Utqiagvik — conhecida pelo antigo nome, Borrow —, que está prestes a vivenciar meses de escuridão. Devido à localização do município, o Sol fica abaixo do horizonte por cerca de dois meses a cada ano — resultando em uma longa "noite polar".

O período de escuridão deste ano iniciou em 18 de novembro. A previsão é de que a luz solar alcance a cidade novamente em 22 de janeiro de 2025, nascendo às 13h15 (horário local) no sul e se pondo apenas 48 minutos depois — os dias vão ficando mais longos a partir daí. O céu poderá alternar entre as cores azul ou violeta até o ressurgimento do Sol.

Leia também: Geleira derrete no Alasca mais rápido do que os cientistas imaginavam

O fenômeno ocorre porque a cidade está a 71,17 graus de latitude norte — mais de 500km ao norte do Círculo Polar Ártico. O resultado é o Sol não ultrapassando a linha do horizonte por cerca de dois meses.

Durante a "eterna noite", o clima de Utqiagvik fica ainda mais brutal, com um quarto dos dias estando em temperaturas negativas. Há também um favorecimento ao desenvolvimento do vórtice polar estratosférico — redemoinho de ar frio sobre o polo Norte que acaba por influenciar o clima.

A cidade

Antes de receber o nome atual em 2018, Utqiagvik era uma vila chamada Borrow — em homenagem ao ponto chamado Point Borrow, dado por Frederick William Beechey em homenagem a Sir John Borrow, explorador do Almirantado do Reino Unido.

A principal fonte de renda dos moradores é a pesca, mas, por conta das condições extremas do lugar, a população depende de outras fontes — como a caça a baleias, focas, ursos polares, morsas e aves aquáticas. As temperaturas, em geral, variam de -28 ªC a 9 ºC. Utqiagvik também é conhecida como um dos lugares mais nublados da Terra, passando metade do ano coberto por nuvens que chegam do leste, vindas do Oceano Ártico.

Devido ao ambiente sombrio e deprimente, as autoridades determinaram uma lei seca para a cidade, proibindo o comércio de bebida alcoólica, estando apenas a importação permitida para o consumo em casa.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca