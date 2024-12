Os mistérios ao redor da morte do CEO de empresa de planos de saúde dos EUA

Mensagem subliminar

De acordo com a Polícia de Nova York, as cápsulas de balas usadas no crime traziam escritas as palavras 'negar' (deny), 'defender' (defend) e 'destituir' (depose). A imprensa americana especula que possa ser uma referência ao livro do acadêmico Jay M. Feinman, 'Delay Denay Defend'