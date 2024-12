TELEVISÃO ‘Tieta’: as respostas para os maiores mistérios da novela Personagem principal chega nesta segunda-feira (16/12) à Santana do Agreste, na produção de 1989 reprisada no ‘Vale a pena ver de novo’ desde o dia 2 de dezembro. Confira respostas (e spoilers) para os maiores mistérios do enredo Por Lara Perpétuo

TV GLOBO / Bazilio Calazans