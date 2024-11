Clássico da dramaturgia, "Tieta" é a próxima novela do Vale a pena ver de novo

Uma das novelas mais assistidas da história da televisão brasileira, Tieta está de volta ao Vale a pena ver de novo a partir de 2 de dezembro. Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares cativou o público com seu humor irreverente, personagens e atuações inesquecíveis. Em 2024, a novela completou 35 anos desde a primeira exibição, entre 1989 e 1990, e segue viva na memória afetiva dos noveleiros. Tanto que nas redes sociais muitos desejaram que a trama fosse a substituta de Alma gêmea no horário. Dez pessoas que acertaram a obra como a próxima a ser exibida foram presenteadas com um aparelho de televisão pela TV Globo, em uma iniciativa que remete à cena icônica da volta de Tieta do Agreste a sua terra natal distribuindo televisores para a população.

Ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, a trama começa quando Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana, é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua, vivida por Adriana Canabrava. Humilhada, ela segue para São Paulo e 25 anos depois, Tieta, agora interpretada por Betty Faria, reaparece em Santana do Agreste rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram. No dia de sua chegada, ela diz que veio para ficar e acaba mudando a rotina de todos os moradores da pequena cidade.

Para incomodar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes), filho de sua traiçoeira irmã Perpétua, agora vivida por Joana Fomm, cuja brilhante atuação fez da beata, que vivia em um eterno luto, uma das grandes vilãs da teledramaturgia. Os habitantes ainda se veem às voltas com a instalação de uma fábrica de dióxido de titânio na cidade, que, se por um lado trará desenvolvimento, por outro causará um forte impacto ambiental na região. Santana do Agreste, próxima de Aracaju e Salvador, estava parada no tempo até que Ascânio Trindade (Reginaldo Faria), que foi embora de lá quando jovem, volta com o objetivo de trazer o progresso e a civilização ao local. Ele se torna secretário da Prefeitura e, junto com Tieta, promove a modernização da cidade.

Comemorando a volta da obra que foi um grande marco em sua carreira, Betty Faria ressalta a personalidade visionária de Tieta como a característica que mais admirava. "Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", define a atriz, que se emocionou quando soube que a novela seria reexibida no Vale a pena ver de novo. "Fiquei feliz demais porque é um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz, que me trouxe muita felicidade, e uma novela exibida em muitos países, sempre muito bem-recebida", relembra.

Betty encabeçava um elenco de peso, com interpretações memoráveis de personagens carismáticos e cheios de humor. Quem não se recorda de Tonha (Yoná Magalhães), Carmosina (Arlete Salles), Imaculada (Luciana Braga), Timóteo (Paulo Betti), Osnar (José Mayer), Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), Modesto Pires (Armando Bógus), Dona Milu (Mirian Pires), Amorzinho (Lilia Cabral), Cinira (Rosane Gofman) e Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira), entre outros.