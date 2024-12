Horóscopo desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024

ESPIRITUALIDADE NÃO É RELIGIÃO

Data estelar: Lua Vazia das 15h32 até 20h40. A aproximação ao Divino é comungar na Vida de todas as vidas, que reúne as diferenças e as concilia em sua dimensão santificada, e dessa perspectiva dá para notar que as religiões, por mais que tenham em suas origens sido criadas por notáveis experiências espirituais, caíram todas no lugar da discórdia, e agora, no lugar de propiciar a aproximação ao Divino fazem o contrário, semeiam divisões fratricidas