Horóscopo desta segunda-feira, 30 de dezembro de 2024

A renovação, no entanto, requer algo além das simpatias e rituais propiciatórios que fazemos em nossa ingênua esperança de invocarmos poderes mágicos, os quais são reais e existentes, mas não necessariamente disponíveis para uso profano por qualquer pessoa. A renovação disponível se fundamenta em encararmos com audácia os demônios interiores, as forças que pretendem nos derrubar, e as fizermos desaparecer no ar com nosso desdém e desprezo