Estudo elege as 10 supermodelos mais bonitas do mundo

Como funciona a proporção áurea?

O comprimento e a largura do rosto são medidos e os resultados divididos. As medidas partem da linha do cabelo da testa até o meio dos olhos, do meio dos olhos até embaixo do nariz, de baixo do nariz até embaixo do queixo. Se as três medidas forem iguais, a pessoa é considerada simétrica, logo, bonita.