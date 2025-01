Estudo elege as 10 supermodelos mais bonitas do mundo

Julian De Silva, cirurgião plástico facial do Centro de Cirurgia Plástica e Cosmética Facial Avançada em Londres, utilizou a proporção áurea grega de beleza em um estudo para descobrir quem são as 10 supermodelos mais bonitas do mundo, de acordo com a ciência. A proporção áurea é um método matemático para definir proporções perfeitas. Ela pode ser usada para pontuar características que tornam um rosto mais harmonioso.

"Todos nós nos perguntamos quem é realmente a mais bonita entre todas as supermodelos e isso é o mais próximo que podemos chegar de uma explicação baseada na simetria facial e em características classicamente belas", afirma De Silva.

A supermodelo Kate Moss, de 51 anos, lidera a lista. O formato do rosto, olhos, nariz, lábios, queixo, mandíbula e sobrancelhas dela foram medidos, chegando a uma porcentagem de 94,14% no nível que determina a “perfeição”. Das avaliadas, ela foi a que chegou mais perto de alcançar a nota máxima.

O cirurgião plástico explicou que o que faz com que a modelo consiga uma nota tão alta são as pontuações particulares de cada membro do rosto, que no final formam um conjunto harmônico. O queixo dela se destaca, atingindo 96,5% no nível de beleza.

Na outra ponta do ranking ficou Naomi Campbell, de 54 anos, por ter o queixo considerado “ruim” pelo método matemático.

A proporção áurea pode ser aplicada em quase tudo e, inclusive, foi utilizada por Leonardo Da Vinci para pintar um corpo masculino perfeito na famosa obra: o Homem Vitruviano. De acordo com essa proporção, quanto mais próximas as medidas estiverem do número 1,618, o número Phi, mais bonito alguém é.

A análise de De Silva teve como base todas as supermodelos desde a década de 1980 até os dias atuais. Elas foram avaliadas no momento do auge. "As modelos foram classificadas no auge da fama para que houvesse igualdade de condições e tivéssemos a maneira mais justa de avaliar quem era mais bonita de acordo com a Proporção Áurea”, disse o especialista.

A segunda colocada foi Cindy Crawford, de 58 anos, que ficou atrás de Kate Moss com uma pontuação de 93,86%. "Cindy Crawford, uma das estrelas do início da era das supermodelos na década de 1980, ficou em segundo lugar e obteve a maior pontuação geral em três categorias: queixo com 99,6%, apenas 0,4% abaixo da perfeição, posição dos olhos com 99,4% e testa 98,6%". O cirurgião afirma que ela poderia ter obtido o primeiro lugar se não fosse por uma baixa nota dos lábios.

Lista de supermodelos mais bonitas segundo a proporção áurea

1. Kate Moss - 94,14%

2. Cindy Crawford - 93,87%

3. Gisele Bündchen - 93,11%

4. Jourdan Dunn - 91,39%

5. Winnie Harlow - 91,03%

6. Kendall Jenner - 91,00%

7. Liu Wen - 90,98%

8. Cara Delevingne - 89,97%

9. Emily Ratajkowski - 89,37%

10. Naomi Campbell - 89,26%

Como é medida a proporção áurea?

Essa proporção foi criada na Grécia Antiga para determinar a perfeição conforme medidas e simetria. No período do Renascimento ela era muito utilizada por artistas e arquitetos para a criação de obras de arte.

De lá para cá, cientistas adaptaram uma fórmula equivalente a 1/1,618 para definir a beleza das pessoas. O comprimento e a largura do rosto são medidos e os resultados divididos. As medidas partem da linha do cabelo da testa até o meio dos olhos, do meio dos olhos até embaixo do nariz, de baixo do nariz até embaixo do queixo. Se as três medidas forem iguais, a pessoa é considerada simétrica, logo, bonita.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca