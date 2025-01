Horóscopo desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

PEQUENO PODER

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário em conjunção a Plutão. As almas pequenas afirmam que a natureza do poder se revela através do medo que é disseminado no mundo, mas o medo é um sentimento ordinário, que habita na alma de toda nossa humanidade e que, como o sexo, não precisa de marketing para ser vendido, todas as pessoas são seduzidas por essas dimensões sem grande esforço.