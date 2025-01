Produções e artistas brasileiros que já concorreram ao Oscar

1993, 1994 e 2000: Luciana Arrighi

Nascida no Rio de Janeiro, Luciana Arrighi venceu melhor direção de arte em 1993 pelo filme 'Howards End', produção do Reino Unido com os Estados Unidos e o Japão. Ela concorreu, mas não ganhou, na mesma categoria em 1994 e 2000, com produções americanas