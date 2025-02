1. Silva (31.917.284 brasileiros)

Derivado do latim, tem como significado selva, floresta ou bosque. A origem é romana, mas caiu em desuso com a queda do Império Romano do Ocidente, no século 5, voltando a ter popularidade nos séculos 11 e 12. No Brasil, era utilizado para nomear famílias que viviam no interior. A difusão aconteceu após ser incrementado aos nomes dos escravos