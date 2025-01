Confira livros escritos por pessoas transexuais e travestis

Transfeminismo, de Letícia Nascimento

No livro, Letícia explica, de forma acessível, conceitos como gênero, transgeneridade e feminismo, destacando a importância de reconhecer existências fora do binarismo cisgênero. Escrito por uma mulher travesti, negra e gorda, o livro traz vivências pessoais, contexto histórico e insere o transfeminismo no diálogo com outros feminismos