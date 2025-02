Quem é Hugo Motta, novo presidente da Câmara dos Deputados

Segundo dados do Radar do Congresso, Motta é o candidato que mais votou com o governo, acatando 88% das orientações do Executivo em Plenário. Ele integrou gestões de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A postura de diálogo com os dois lados foi o principal combustível da ascensão como sucessor de Lira