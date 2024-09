Hugo Motta recebe apoio de Lira como presente de aniversário

"Recebendo o abraço do presidente Arthur Lira e de amigos líderes no dia do meu aniversário", postou Hugo Motta - (crédito: Douglas Gomes/Liderança)

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) comemorou o aniversário de 35 anos, nesta quarta-feira (11/9), recebendo de presente um gesto emblemático do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no almoço em que reuniu colegas parlamentares, em Brasília. Na comemoração, Lira indicou a vários convidados que deve apoiar Motta na corrida pela sua própria sucessão.



“Recebendo o abraço do presidente Arthur Lira e de amigos líderes no dia do meu aniversário. Relações de confiança, diálogo, lealdade e muitas lutas diárias”, postou Motta em suas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Motta (@hugomottapb)





Leia também: Hugo Motta avança como favorito para suceder Lira na presidência da Câmara

O líder do Republicanos na Câmara desponta como o principal favorito para suceder a Lira. Inicialmente, o preferido do presidente era o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA). Como a candidatura dele enfrenta forte oposição entre os partidos que compõem o Centrão, e o nome do líder do PSD, Antônio Brito, também não decolou a ponto de despontar como um candidato competitivo, Lira mudou o rumo da conversa e, agora, reforça a posição de Hugo Motta. No União Brasil, a mudança de rota do presidente da Câmara está sendo interpretada como uma espécie de traição por muitos parlamentares.

Apesar da ascensão de Motta, nem Elmar nem Brito abdicaram da intenção de disputar o cargo mais importante da Câmara. Brito ainda conta com o apoio do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que tem grande influência no Congresso e no governo. O líder do União, por sua vez, conseguiu uma audiência, nesta quarta-feira, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais um movimento para angariar a simpatia do Palácio do Planalto. O petista, porém, tem repetido que não tomará partido de ninguém nessa disputa.

O líder da federação PT-PCdoB-PV, Odair Cunha (PT-MG), que esteve no almoço, declarou que vai submeter o nome de Motta à bancada, e ressalvou que, nesta disputa, “não cabe debater a questão governo versus oposição, mas, tão somente, garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo”.

“Quanto menos disputas secundárias, melhor será para os interesses do Brasil. O importante é a união em torno da aprovação de projetos relevantes que busquem o desenvolvimento sustentável e beneficiem de forma ampla toda sociedade brasileira”, concluiu Cunha, em postagem nas suas redes sociais.