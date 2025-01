Fevereiro tem feriado nacional?

Carnaval só em março

Uma boa parcela dos brasileiros aguarda ansiosamente a chegada do carnaval, a maior festa de rua do país. Em muitos anos, a data cai em fevereiro — o que faz o mês aparecer na letra de diversos hinos carnavalescos. No entanto, em 2025 a terça-feira de carnaval vai cair apenas no dia 4 de março.