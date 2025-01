Com estoques variados, comércio do DF está aquecido para o carnaval

Vitrines coloridas, máscaras, brilhos e lantejoulas por toda parte — as vitrines do comércio avisam: o carnaval vem aí! No Taguacenter e nos corredores do Mercado Norte e proximidades, os lojistas preparam o estoque na expectativa de aumentar as vendas. Comemorado um pouco mais tarde neste ano, de 1º a 4 de março, o feriado anima as vendas. O Correio conversou com comerciantes e funcionários de lojas de Taguatinga, que estão otimistas e preveem aumento de 10% nas vendas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gerente da JS Festas há cinco anos, Andrea Brito tem, apesar do período da pandemia, uma boa experiência com as vendas sazonais para o carnaval. Para ela, as vendas voltaram a estabelecer bons índices, de fato, apenas no ano passado. Agora, aguarda um lucro maior. "Percebemos uma procura, ainda tímida, por parte dos clientes, que vêm em busca de fantasias e acessórios", diz.

Sobre a data em que o feriado ocorrerá neste ano, Andrea considera um ponto positivo para os negócios. "Quando o feriado é mais à frente, dá uma aquecida melhor nas vendas, porque no início do ano tem a questão de material escolar e, geralmente, os gastos de janeiro são mais puxados, o que faz com que as vendas sejam mais tímidas no período seguinte. Quando a data cai em março, as vendas sobem", ressalta.

A loja preparou o estoque cedo. Logo que os adereços voltados ao réveillon foram retirados, as máscaras, fantasias e espumas tomaram conta das vitrines. "Como a gente trabalha no segmento de festas, comercializamos itens relacionados ao carnaval ao longo do ano inteiro, mas nessa época a gente dá uma impulsionada, claro", afirma.

Cores nas vitrines

As vitrines do Armarinho Novidades estão tomadas por cores. Apesar das máscaras trabalhadas em pedrarias, o forte do estabelecimento, segundo o sócio proprietário do local, Francisco Sousa Leite, é o tecido. Com vendas no atacado e no varejo, a loja fornece material para que integrantes de bloquinhos façam suas próprias fantasias. "Nossas portas estão abertas há 60 anos e é sempre assim. Já organizamos o início do estoque para o carnaval, mas vamos trazer muito mais, nossas prateleiras ainda não estão completas", diz.

Para manter os clientes por perto, optou por não subir os preços e garante que os valores estão bons. "A gente vende no varejo e no atacado, mas o pessoal que costuma comprar por aqui, nesta época do ano, leva mais no atacado, principalmente os tecidos para fazer as vestes dos blocos", acrescenta.

Keila Maria de Araújo, gerente da Bambolê Festas, afirma que as expectativas dos lojistas são excelentes e, por isso, trabalha para oferecer um estoque completo aos consumidores. "A gente se preparou com antecedência para que o cliente tenha muito tempo para gastar", brincou. Segundo ela, os itens mais procurados são confetes, serpentinas e acessórios.

Ao Correio, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista-DF), Sebastião Abritta, afirma que há grandes expectativas para o carnaval e que o comércio local está se organizando para atender à folia brasiliense com opções tradicionais e inovadoras. "Entre as novidades e clássicos, destacam-se as fantasias de super-heróis, sempre adoradas pelas crianças, além das tradicionais de piratas, baianas, ciganas e sereias, todas repletas de lantejoulas, brilhos, acessórios de cabeça e maquiagem, itens indispensáveis para completar o visual. Adereços coloridos e brinquedos temáticos também estão entre os produtos mais procurados", enfatiza.

"Com o investimento de mais de R$ 8 milhões pelo governo no edital DF Folia 2025, a expectativa é de um carnaval vibrante, com apoio aos blocos de rua e um público animado, movimentando intensamente a economia local", afirma Abritta.











Nessa época do ano, porém, nem tudo é alegria; é preciso ter cuidado para não se deixar levar e acabar gastando mais que o planejado. Professor de mercado financeiro na Universidade de Brasília (UnB), César Bergo, economista e sociólogo, destaca que eventos de carnaval na capital ainda estão se consolidando em relação aos do Rio de Janeiro e da Bahia, mas o feriado influencia diretamente na economia local. "O carnaval em Brasília desenvolveu-se bastante, o próprio governo local tem incentivado, por meio da Secretaria de Turismo, e isso faz com que os eventos na capital federal ajudem o comércio, sobretudo os produtos relacionados ao lazer, como hotéis, restaurantes, bares. Não há dúvidas de que o carnaval influencia na economia", aponta.

Dicas para compras on-line

— Verifique, sempre, o endereço eletrônico do site, que deve iniciar com "https"

— Confira se o site apresenta um cadeado na parte superior da barra de pesquisa, isso funciona como um certificado de segurança

— Não utilize rede de internet públicas para efetuar pagamentos e emitir boletos, isso evita exportação de dados para fins ilícitos

— Na compra, saiba que você tem direito de arrependimento, podendo devolver o item comprado em até sete dias corridos após receber o objeto

— Entenda que toda oferta disponibilizada deve ser cumprida ao consumidor. Por exemplo, se o preço do produto mudar ao adicionar o item no carrinho, um print da promoção garante a oferta

Fonte: Jonas Sales, advogado especializado em direito do consumidor