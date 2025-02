O passo a passo para plantar orégano em casa 

Condições climáticas

O orégano pode ser cultivado tanto no frio quanto no calor. No entanto, na época do frio, ele terá o desenvolvimento reduzido. 'A gente vai observar que a planta sentiu o frio, mas ele não vai morrer. Ele fica como se fosse num modo de espera para quando estiver com as condições melhores, crescer com força', disse Michelle