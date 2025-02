Saiba como funcionam os novos óculos de áudio dos EUA

Funcionamento

Eles permitem ao usuário reduzir o ruído ambiente e aumentar a voz de quem estiver falando com ele. Por meio de uma tecnologia de feixe, o óculos foca na direção em que a pessoa está olhando e aumenta o som, com alto falantes próximos ao ouvido. Essa tecnologia permite que o detentor do óculos tenha a capacidade de comunicação aumentada