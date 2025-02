Horóscopo desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Agora o mundo, definitivamente, não será nunca mais o que foi, e todas as tentativas de o fazer retornar a supostas 'Eras de Ouro' que nunca existiram precisarão de muita força para serem sustentadas, e mesmo assim não se salvarão do fracasso. Não se trata de avanços tecnológicos, mas de estruturas de pensamento, as quais são, desde sempre e para sempre, as verdadeiras catalisadoras de todas as grandes mudanças da civilização. São transformações que não podemos evitar, porque acontecem de dentro para fora.