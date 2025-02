Estrutura cósmica tem 200 quadrilhões de vezes a massa do Sol

Princípio cosmológico

A descoberta de Quipu e das outras quatro superestruturas levantou dúvidas entre os astrônomos. Isso porque se opõem a elas os vazios cósmicos. No entanto, o princípio cosmológico diz que: 'Visto de uma escala suficientemente grande, as propriedades do Universo são as mesmas para todos os observadores'