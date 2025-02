Como identificar uma pessoa narcisista?

Classificação psiquiátrica

O psiquiatra André Salles, do HuB/UnB, explica que o transtorno de personalidade narcisista faz parte do grupo B, junto com os transtornos antissocial, histriônico e borderline. Segundo ele, a semelhança entre eles é 'a sensação de superioridade', o que faz com que a pessoa acredite que deve ser enaltecida