Horóscopo desta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

O DRAMA PISCIANO / Data estelar: Sol ingressa em Peixes

Forçar nossa alma humana, que é vinculada a esse organismo colossal que chamamos de Universo, a caber dentro da personalidade com forma, que pensa, deseja e atua no jogo da civilização, é o drama nosso de cada dia, a fonte da qual se alimenta essa sensação de sermos exilados de uma condição ideal, distantes do que realmente somos