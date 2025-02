Famosos adeptos ao relacionamento aberto

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Separados desde 2016, Will e Jada não têm planos de se divorciar e continuam legalmente casados, o que descrevem como uma relação ‘incomum’. Envolvidos em diversas polêmicas, o casal fala publicamente sobre a relação aberta que vivem. O ator comentou à revista 'GQ': 'Não sugiro esse caminho a ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor'.