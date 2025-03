Horóscopo deste sábado, 29 de março de 2025

Muito se fala, por exemplo, sobre a necessidade de retornarmos aos valores da família tradicional, porém, é nesses valores que se cozinham todas as neuroses e distúrbios psíquicos que a psicologia, magistralmente, vem estudando, além do quê, é em toda 'boa família', com suas exceções, que se escondem os abusadores psíquicos e sexuais, as mãos dos que deveriam cuidar e proteger, mas que são pervertidas.