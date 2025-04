Horóscopo desta segunda-feira, 7 de abril de 2025

Nas décadas anteriores a civilização avançou visivelmente na direção de que todo e qualquer ser humano merece respeito e ser tratado com igualdade de direitos, porém, na atualidade se abriu novamente a caixa de pandora que deveria ter ficado fechada e dela saíram os vírus que contaminam a alma da civilização, normalizando que umas pessoas se considerem superiores e no direito de tratar outras com desprezo, as inferiorizando de todas as maneiras possíveis