Uma seleção de 10 lançamentos para celebrar o Dia do Livro

A menina e a pipa, de Laetitia Colombani. Intrínseca, 192 páginas. R$ 59,90

Após a perda do marido, Léna resolve se isolar na costa da Índia. Um dia, é salva de um afogamento pela menina Lalita. A amizade improvável entre as duas expõe as diferenças culturais e as desigualdades de um país marcado pela religião e pela diferença de gênero.