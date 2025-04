Exposição retrata 30 anos de atuação dos Melhores do Mundo

Durante 30 anos, o fotógrafo Nick Elmoor acompanhou os comediantes da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo no palco. Quando ainda atendia pelo nome de A culpa é da mãe, a companhia de comédia já era alvo da câmera precisa e generosa de Elmoor. Boa parte dos registros de palco dos brasilienses que levaram o humor local para o Brasil leva a assinatura do fotógrafo, por isso fez muito sentido para o curador Dalton Camargos selecionar as imagens de Os melhores do mundo: 30 anos, em cartaz no saguão da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional. "Mergulhei nos arquivos do grupo, que são os do Nick, resgatamos vários HDs e negativos e fiz uma seleção guiada por uma linha do tempo", conta.

Um total de 18 peças estão representadas em conjuntos de quatro fotos cada. São, no total, 90 imagens. Na seleção, há apenas fotografias de cena. As de estúdio, geralmente usadas para divulgação e também feitas por Nick Elmoor, e as de bastidores ficaram de fora. "Teve uma direção clara de ser foto deles em ação no teatro", explica o curador. "Porque os Melhores do Mundo são conhecidos por muitas possibilidades; tem a relação com a TV, programas humorísticos, filmes. Mas a base toda é no teatro. Então foi uma escolha afetiva."

Nick Elmoor era um desses fotógrafos que gostavam de acompanhar e registrar a movimentação da cultura brasiliense. Morto em novembro de 2023, aos 60 anos, após complicações em decorrência de uma pneumonia, deixou um rico acervo com registros que vão do fotojornalismo e da publicidade à moda, turismo e arquitetura. No livro Pós-New Brasília, junto com o fotógrafo Ricardo Junqueira, Nick reuniu imagens de bastidores dos shows de rock das bandas independentes da cidade nos anos 1980 e 1990. Ali aparecem, ainda em fase bem inicial de carreira, nomes como Renato Russo e Cássia Eller. "Ele sempre foi um fotógrafo mais ligado à coisa da música. Na cena, no teatro, só vi o Nick fotografar os Melhores do Mundo. Ele tinha um lado mais na publicidade. E acho que isso é muito interessante porque propõe uma fotografia que vem da qualidade de um fotógrafo de publicidade, que entende muito a parte técnica de estúdio", diz Dalton Camargos.

Para o curador, a particularidade das imagens expostas no Teatro Nacional vem da intimidade do fotógrafo com o grupo. "Ele, de fato, conhecia as peças, apontava a câmera para as cenas específicas. Tem registro específico das situações que são mais importantes. São fotos incrivelmente boas, tecnicamente, e são cenicamente muito expressivas. Ele fez com maestria", garante.



Os melhores do mundo: 30 anos

Fotos de Nick Elmoor.

Curadoria: Dalton Camargos.

Visitação até 15 de maio, diariamente, das 15h às 21h, no saguão da sala Martins Pena, no Teatro Nacional.