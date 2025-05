Como começa o conclave?

O primeiro dia do conclave começou com a tradicional missa 'Pro eligendo Pontifice', celebrada na Basílica de São Pedro às 10h (5h de Brasília). No período da tarde, os 133 cardeais eleitores se dirigem à Capela Sistina, a partir das 16h30 (11h30 de Brasília), onde recebem uma catequese do cardeal Raniero Cantalamessa.