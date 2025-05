Capela Sistina é preparada para o conclave e Vaticano divulga imagens internas

O Vaticano divulgou, nesta terça-feira (6/5), imagens internas da Capela Sistina preparada para o conclave. O local, que é um dos principais destinos turísticos no Vaticano, agora ficará silencioso e receberá apenas os 133 cardeais eleitores que vão escolher o novo papa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mesas foram colocadas lado a lado e cada cardeal tem o assento marcado. Batinas específicas para a ocasião também foram selecionadas e disponibilizadas pela equipe do Vaticano e a chaminé que anunciará a decisão sobre a escolha de um novo papa foi instalada no teto da capela dias antes pelos Bombeiros de Roma.

















































Os cardeais e os trabalhadores que auxiliam os religiosos no conclave fizeram voto de silêncio e nada do que ocorre dentro da Capela Sistina durante o processo de votação pode ser revelado, sob pena de excomunhão.

Às 16h30 no horário de Roma (11h30 no horário de Brasília) desta quarta-feira, as portas da Capela Sistina serão fechadas para a votação de um novo papa, eleito com ao menos dois terços dos votos dos cardeais. Quinze minutos antes, os 133 religiosos — eles são 135, mas dois não foram ao Vaticano por motivos de saúde — sairão da Capela Paulina, no Palácio do Vaticano, onde rezarão a Ladainha de Todos os Santos e partirão em procissão até a Capela Sistina.

A previsão é a de que pouco depois das 19h no horário de Roma (14h em Brasília) seja liberada a primeira fumaça, provavelmente escura. A chance de que os cardeais eleitores escolham o novo papa na primeira votação é remota.





























Capela Sistina

A Capela Sistina é uma obra de arte singular pintada pelo artista Michelângelo com técnica de afresco. As paredes e o teto da capela contam histórias narradas na Biblía como o vida de Moisés e Jesus Cristo, o Criação de Adão e o Juízo Final.

O local é considerado a capela particular do papa, mas fica aberto ao público para visitação turística e também é aberta para realização de cerimônias especiais, como batizados.