Sebastião Salgado: um defensor do meio ambiente e dos direitos humanos

Trabalhou no Médico sem Fronteiras

Salgado trabalhou ainda com o Médico sem Fronteiras, durante 15 meses, na região do Sahel, na África. De lá trouxe as imagens do livro Sahel: o homem em agonia, mas foi com o monumental Trabalhadores, publicado no início da década de 1990, que o nome do fotógrafo ganhou o mundo e o coração do público