Coldplay no Brasil: Fãs se revoltam após cancelamento de turnê 2025 O Coldplay não vem mais ao Brasil em 2025. A notícia pegou os fãs de surpresa, que detonaram a banda britânica. O grupo, que estava com 10 apresentações no Rio de Janeiro no fim do ano, decidiu dar uma pausa na carreira e, com isso, cancelou a agenda na América do Sul. Por Mariana Morais

Reprodução Instagram