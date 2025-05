Existem países que produzem estilos de vinhos que o brasileiro está mais acostumado em consumir como Chile, Argentina e Portugal. São os países com maior representatividade em consumo no Brasil. No entanto, o Mundo do Vinho é tão amplo e diverso que merece de nós sempre uma cabeça aberta a novas descobertas, por isso, é imprescindível que sempre experimentemos novos rótulos de novos países