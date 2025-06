Figo: é flor ou fruta? Na verdade, é uma infrutescência

As folhas também são comestíveis

Segundo informações da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), 'as folhas de figo são muito usadas na comida mediterrânea para se preparar charutos com uma mistura de carne moída e arroz, enquanto que na Ásia se utilizam as folhas para se fazer conservas e até mesmo frituras empanadas, como o tempurá japonês'