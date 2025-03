6 benefícios do figo para a saúde e como consumi-lo

Cultivado desde os tempos antigos, o figo (Ficus carica) tem uma história rica e está presente na alimentação humana há milênios. Originário do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, ele se adaptou a diferentes climas e hoje é apreciado em diversas partes do mundo. Seu sabor doce e textura macia fazem dele um ingrediente bastante utilizado em pratos doces e salgados. Mas além de seu valor culinário, essa fruta oferece diversos benefícios à saúde. Confira!

1. Auxilia no tratamento de pedras na vesícula

As pedras na vesícula, ou colelitíase, são um problema comum que pode causar dor intensa, inchaço e dificuldades digestivas. Elas se formam devido ao acúmulo de colesterol ou bilirrubina na vesícula biliar, dificultando o fluxo da bile. O tratamento muitas vezes envolve mudanças na alimentação ou, até mesmo, cirurgia. Contudo, o figo pode auxiliar no tratamento dessa doença.

Um estudo clínico publicado no Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, com o título “Evaluation of the anti-cholelithiasis activity of vinegar-soaked Ficus carica fruit in adults: A randomized controlled trial”, avaliou os efeitos do figo embebido em vinagre no tratamento de pedras na vesícula em adultos. Após o período do estudo, o grupo que consumiu figo apresentou uma redução significativa no tamanho das pedras, de 15,5 mm para 7,3 mm em média, além de melhora nos sintomas como dor, inchaço e desconforto digestivo.

Contudo, apesar do resultado positivo, os pesquisadores afirmam ser necessárias mais pesquisas para tornar a técnica um tratamento eficaz para esta condição na prática clínica. Além disso, é importante lembrar que o consumo do figo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

2. Auxilia na proteção contra os danos do sol

A exposição excessiva ao sol pode causar danos à pele, como envelhecimento precoce, queimaduras e até aumentar o risco de câncer de pele. Protetores solares são essenciais para evitar esses problemas. Um estudo publicado no Journal of Asian Natural Products Research, com o título “Optimization of ultrasonic-assisted extraction of flavonoids from Ficus carica leaves and its chemical composition, antioxidant and UVB-protective properties”, investigou o potencial das folhas de figo para proteger a pele contra os raios solares.

Os pesquisadores testaram diferentes formas de extrair flavonoides da planta, que são compostos naturais com ação antioxidante. Em laboratório, criaram uma fórmula de protetor solar com apenas 0,10% de extrato da folha de figo, que alcançou fator de proteção solar (FPS) de 25,6 — valor superior ao de protetores comuns testados no estudo.

3. Tem potencial antidiabético e antiobesidade

O diabetes e a obesidade são condições crônicas que afetam milhões de pessoas no mundo e estão relacionadas ao metabolismo do açúcar e das gorduras no organismo. O controle dessas doenças muitas vezes depende de medicamentos, mas alguns compostos naturais podem ajudar a modular a ação de enzimas ligadas à digestão de carboidratos e lipídios.

Um estudo publicado no Journal of Food and Drug Analysis, com o título “The effects of Ficus carica on the activity of enzymes related to metabolic syndrome”, investigou os efeitos de diferentes partes da planta do figo — fruto, folhas e casca do caule — sobre enzimas ligadas à síndrome metabólica, em testes realizados em laboratório.

O extrato etanólico do fruto foi o que apresentou os melhores resultados, sendo rico em compostos bioativos como polifenóis e flavonoides. Esse extrato demonstrou forte atividade antioxidante, além de inibir enzimas importantes no controle do diabetes e da obesidade.

O chá da folha do figo pode auxiliar na redução da inflamação no fígado causada por excesso de gordura (Imagem: 1981 Rustic Studio kan | Shutterstock)

4. Ajuda a diminuir gordura no fígado

A esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, é uma condição cada vez mais comum, especialmente devido à má alimentação e ao sedentarismo. Se não for tratada, pode evoluir para inflamações e até problemas hepáticos mais graves.

Um estudo publicado na revista científica Nutrients, com o título “Isoschaftoside in Fig Leaf Tea Alleviates Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Mice via the Regulation of Macrophage Polarity”, mostrou que o chá da folha de figo pode ajudar a combater a gordura no fígado.

A pesquisa foi feita em camundongos que receberam uma dieta rica em gordura e, ao mesmo tempo, foram tratados com chá concentrado da folha ou com uma substância chamada isoschaftoside, presente naturalmente na planta.

Os resultados mostraram que o tratamento reduziu a inflamação no fígado dos animais e melhorou o funcionamento das células de defesa, diminuindo o avanço da doença. Embora o estudo tenha sido feito em animais, ele traz pistas importantes sobre os benefícios do figo e abre caminho para futuras pesquisas em humanos. Contudo, a planta não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Reduz sintomas da dermatite atópica

A dermatite atópica é uma condição inflamatória da pele que causa coceira intensa, vermelhidão e ressecamento. Um estudo clínico publicado na revista científica Complementary Therapies in Medicine, com o título “A new topical treatment of atopic dermatitis in pediatric patients based on Ficus carica L. (Fig): A randomized, placebo-controlled clinical trial”, avaliou a eficácia de um creme com extrato aquoso de figo seco comestível no tratamento da dermatite atópica em crianças.

Após duas semanas de uso, houve redução significativa nos sintomas como coceira, vermelhidão e ressecamento da pele, com melhora maior do que a observada com o corticoide. O estudo mostrou que o extrato de figo foi seguro, bem tolerado e eficaz, sendo uma opção natural promissora para tratar a dermatite atópica leve a moderada em crianças.

6. Pode ajudar no controle da pressão arterial

A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e pode ser influenciada por dieta, sedentarismo e predisposição genética. Alimentos ricos em antioxidantes e compostos bioativos são estudados por sua capacidade de ajudar no controle da pressão arterial.

Um estudo publicado na revista Pharmaceutical Biology, chamado “Evaluation of antihypertensive potential of Ficus carica fruit“, investigou os efeitos do extrato do figo na pressão arterial. Os testes foram feitos em ratos normais e em ratos com hipertensão induzida por uma dieta rica em glicose. Por sua vez, os resultados mostraram que o consumo do extrato reduziu a pressão arterial e ajudou no funcionamento do coração.

Os pesquisadores também identificaram antioxidantes no figo, que podem contribuir para esse efeito. Embora os testes tenham sido feitos em animais, os achados indicam que o figo pode ser uma opção natural para ajudar no controle da pressão arterial. Contudo, seu consumo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

Como consumir o figo

O figo é uma fruta versátil e nutritiva, podendo ser consumido de diversas formas para aproveitar seus benefícios. Confira algumas maneiras de incluí-lo na sua rotina:

Fresco: consumido ao natural, preserva todos os seus nutrientes e tem sabor doce e suculento;

consumido ao natural, preserva todos os seus nutrientes e tem sabor doce e suculento; Seco: uma opção prática e energética, ideal para lanches rápidos ou receitas doces;

uma opção prática e energética, ideal para lanches rápidos ou receitas doces; Em saladas: combina bem com folhas verdes, queijos e oleaginosas, trazendo um toque agridoce ao prato;

combina bem com folhas verdes, queijos e oleaginosas, trazendo um toque agridoce ao prato; No iogurte ou aveia: picado e misturado, adiciona doçura natural e fibras às refeições matinais;

picado e misturado, adiciona doçura natural e fibras às refeições matinais; Em geleias: cozido com um pouco de açúcar ou adoçante, resulta em uma pasta saborosa para acompanhar pães e bolos;

cozido com um pouco de açúcar ou adoçante, resulta em uma pasta saborosa para acompanhar pães e bolos; No preparo de carnes: vai bem com carnes como cordeiro e frango;

vai bem com carnes como cordeiro e frango; Em sobremesas: pode ser usado em tortas, bolos e doces, realçando o sabor e a textura das receitas;

pode ser usado em tortas, bolos e doces, realçando o sabor e a textura das receitas; Como chá: as folhas do figo podem ser utilizadas para preparar infusões, conhecidas por suas propriedades digestivas.

O consumo de figo pode não ser indicado para pessoas com alergia à fruta, distúrbios gastrointestinais sensíveis a fibras ou em uso de medicamentos anticoagulantes, devido à sua ação sobre a coagulação sanguínea. Antes de fazer qualquer mudança na dieta, é essencial consultar um médico, pois nenhum produto natural substitui tratamentos médicos, embora possa atuar como um complemento para a saúde.