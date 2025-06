Relembre momentos marcantes da carreira de Francisco Cuoco

Trajetória

Nascido em 29 de novembro de 1933, no bairro do Brás, na capital paulista, Cuoco teve uma infância simples, trabalhando como feirante ao lado do pai. A paixão pelas artes surgiu ainda jovem, levando-o a abandonar os estudos em direito para ingressar, nos anos 1950, na Escola de Arte Dramática (EAD), hoje vinculada à Universidade de São Paulo (USP)