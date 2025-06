Morre o ator Francisco Cuoco, aos 91 anos

Morreu o ator Francisco Cuoco, aos 91 anos, nesta quinta-feira (19/6). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein. A morte foi confirmada pela família à Folha de S.Paulo, mas a causa não foi revelada.

Em homenagem, a Globo vai reexibir o programa Tributo ao Francisco Cuoco. A transmissão acontece após o Jornal da Globo.

Um dos maiores galãs da história da televisão brasileira, Cuoco começou na TV Tupi, no Grande Teatro Tupi, quando a transmissão das telenovelas ainda era ao vivo. O artista teve passagens também pela TV Excelsior, quando fez par romântico com Regina Duarte, parceria que se repetiu em outros trabalho.

Na Globo, fez a primeira aparição em 1970, em Assim na Terra Como no Céu. Alguns papéis memoráveis do ator na emissora foram nas novelas Selva de Pedra (1972), Pecado Capital (1975) e marcou gerações com o vidente Herculano Quintanilha, na primeira versão de O Astro (1977).

De feirante a ator

Francisco Cuoco Nasceu em 1933 em São Paulo (SP), no bairro do Brás. Filho de imigrante italiano, o ator começou a trabalhar ainda jovem, como ajudante do pai na feira.

Aos 20 anos, o artista, que pensava em cursar direito, segui o coração rumo à Escola de Arte Dramática de São Paulo. Anos depois, o ator ingressou no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e no Teatro dos Sete, onde contracenou ao lado de grandes nomes da teledramaturgia, como Fernanda Montenegro e Fernando Torres.

A última aparição dele na televisão aconteceu neste mês, na série Tributo, em que a emissora homenageia lendários artistas que marcaram a história da TV.