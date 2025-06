Editora que inspirou 'O Diabo veste Prada' deixa chefia da 'Vogue'

Met Gala

Ela também continuará à frente do Met Gala, o evento mais glamouroso da moda. Organizado para arrecadar fundos para o The Costume Institute, departamento de moda do Museu Metropolitano de Arte (Met), o encontro ocorre uma vez por ano, em Nova York. E, é Anna quem escolhe a dedo os convidados do baile, os temas e até os designers por trás dos looks