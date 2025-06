Anna Wintour deixa cargo de editora-chefe da 'Vogue' após 37 anos

O visual de Anna Wintour tornou-se ícone no mundo da moda — o inconfundível corte de cabelo no estilo bob clássico e os óculos escuros - (crédito: kena betancur / AFP))

Depois de 37 anos no cargo, Anna Wintour não é mais editora-chefe da revista Vogue. A informação foi confirmada pelo conglomerado de mídia Condé Nast — da qual a revista Vogue faz parte —, em nota à People. A britânica de 75 anos, considerada como um dos grandes nomes da moda em todo o mundo, anunciou a decisão em uma reunião de equipe, nesta quinta-feira (26/6).

Leia mais: Fernanda Torres é convidada para se tornar membro da Academia do Oscar



A pessoa responsável por substituí-la no comando ainda será anunciada. No entanto, a Condé Nast deixa claro que Anna Wintour não sairá da Vogue, ela apenas deixa o cargo de chefia e reduzirá as funções. Entre os postos que continuarão a ser desempenhados por ela estão o de diretora global de conteúdo e diretora editorial global da revista.

Wintour ainda estará encarregada por supervisionar diversas marcas que fazem parte do conglomerado Condé Nast. Entre elas, as renomadas Vanity Fair, GQ E AD.

"Nos últimos quatro anos, o papel de Anna se expandiu exponencialmente, passando a abranger todas as marcas globalmente, além da edição diária da Vogue americana", afirmou a Condé Nast, em nota à imprensa.

"Na prática, a adição de um novo líder editorial à equipe da Vogue EUA lhe permitirá dedicar mais tempo para apoiar os diferentes mercados de forma mais equilibrada, além de continuar à frente de todas as publicações da Condé Nast", complementou. Até o momento, a própria Anna Wintour ainda não se pronunciou.

O início da caminhada da britânica na Vogue começou ainda em 1988. Naquele ano, substituiu a ex-editora chefe Grace Mirabella. Uma das primeiras grandes mudanças dela no comando foi apresentar a modelo Michaela Bercu vestida em um par de jeans de US$ 50, junto de um suéter Christian Lacroix de US$ 10 mil.

O registro, descrito como descontraído e divertido, foi a capa da edição de novembro daquele ano, e marcou a história da marca. Desde que entrou para a empresa, Wintour instaurou uma série de mudanças expressivas. Em 2013, se tornou diretora artística da Condé Nast. Seis anos depois, foi nomeada como consultora global de conteúdo, o terceiro cargo por lá.

Anna também é conhecida por organizar o Met Gala, evento que tornou-se o mais importantes no mundo da moda. Organizado para arrecadar fundos para o The Costume Institute, departamento de moda do Museu Metropolitano de Arte (Met), o encontro ocorre uma vez por ano, em Nova York.

Wintour é a responsável por selecionar a lista de convidados para o evento — e escolhe a dedo os artistas com maior destaque do planeta. O tapete vermelho do Met Gala é amplamente conhecido como um dos mais chiques e extravagantes do contexto da moda. No dia da festa, os looks das personalidades presentes por lá geram forte repercussão nas redes sociais em todo o mundo.

O impacto cultural

Além de ter marcado o mundo da moda, Anna Wintour deixa um legado cultural. A figura icônica dela, com o inconfundível corte de cabelo no estilo bob clássico e os óculos escuros, foram imitados por celebridades nas últimas décadas, tornaram-se letras de músicas e tendências em filmes.

Há quem diga, inclusive, que Anna Wintour teria servido como inspiração para um filme. No longa O Diabo Veste Prada (2006), a personagem interpretada por Meryl Streep, Miranda Priestly, seria uma espécie de versão alternativa de Wintour.

O caráter intimidador e rígido da britânica teria servido como principal motivação para que Lauren Weisberger, ex-assistente da antiga editora-chefe, escrevesse o filme, posteriormente estrelado por Streep na companhia de Anne Hathaway. Na estreia do longa, inclusive, Anna chegou aos cinemas trajada de Prada.