Cinco receitas de bolo fit para começar bem a semana

Modo de preparo

Cozinhe o abacaxi até obter uma calda e reserve o líquido. No liquidificador, bata as fatias com água e os ovos. Adicione a mistura com farinha de arroz e polvilho em uma vasilha e mexa até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por 40 minutos ou até dourar. Volte a calda ao fogo até engrossar e despeje em cima do boto pronto.