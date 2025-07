Dicas para cuidar dos lábios ressecados

O poder do filtro solar labial

Não se esqueça do protetor solar. Lábios são sensíveis à radiação UV e não têm melanina para se proteger. 'O uso de protetor solar labial é indispensável para a prevenção de lesões actínicas', enfatiza a médica. Use hidratante labial com FPS 30 ou mais, prevenindo danos cumulativos e lesões futuras