Sem rivalidade! Veja vezes em que Larissa Manoela e Maisa se apoiaram

Rivais?

No último domingo (13/7), o programa Fantástico fez uma 'piada' controversa em que rivalizava as atrizes. Em um vídeo, a personagem de Larissa Manoela em Etâ Mundo Melhor recebe um bilhete escrito: 'Prefiro a Maisa'. Nas redes sociais, elas mostram insatisfação com a brincadeira, destacaram a amizade que vem da infância. Confira algumas vezes que elas demonstraram apoio uma pela outra