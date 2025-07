Os valores milionários dos superiates de famosos

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z, casal poderoso da música, não mede esforços para o descanso. Já foram vistos no 'Kismet' (com valor de R$ 1,9 bilhão e aluguel de R$ 11 milhões/semana) e no 'Flying Fox' (aluguel de R$ 22 milhões/semana), um dos mais caros do mundo, com spas, piscinas gigantes e helipontos