O cardápio e os preços do novo serviço de bordo da Azul 

Alternativas para economizar

Para quem não quer gastar a bordo, uma boa alternativa são as salas VIP em aeroportos, que normalmente podem ser acessadas de acordo com a classificação do cartão de crédito do passageiro. Elas oferecem conforto, além de comidas e bebidas à vontade, sendo uma ótima opção para economizar e desfrutar antes do voo