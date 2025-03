Incêndio em subestação elétrica fecha aeroporto de Londres; veja vídeo

Dezenas de pessoas já foram remanejadas, e voos foram cancelados após um incêndio nas proximidades do aeroporto de Heathrow, em Londres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O incidente começou no final da noite desta quarta-feira (20/3) na subestação de energia elétrica de Hayes, causando a interrupção total do fornecimento de energia na região. O site oficial do aeroporto de Healthrow publicou uma nota sobre o fechamento total:

Aviso no site do aeroporto Heathrow, em Londres, sobre o incêndio nesta quitna-feira (foto: reprodução https://www.heathrow.com/)

The fire in #Hayes is now under control, but we will remain on scene throughout the day.



Our fire investigators will begin their investigation & we will continue working closely with our partners to minimise disruption and support the community https://t.co/IrOHNJTpqp pic.twitter.com/AnRe5whtfE — London Fire Brigade (@LondonFire) March 21, 2025

O aeroporto é considerado um dos maiores do mundo, com uma média diária de 200 mil passageiros em circulação. A proximidade com a subestação preocupa as autoridades locais.

Segundo a corporação em nota publicada, "a Brigada foi chamada às 23h23 e equipes de Hayes, Heathrow, Hillingdon, Southall e estações de bombeiros vizinhas foram mobilizadas para o local. O incêndio estava sob controle às 6h28".









A equipe de bombeiros publicou, em redes sociais, um mapa indicando a localização do incêndio e do aeroporto.

Ten fire engines and around 70 firefighters have been called to a fire on Nestles Avenue in #Hayes.



More info to follow pic.twitter.com/ref9OlXjTf — London Fire Brigade (@LondonFire) March 21, 2025

A brigada de incêndio de Londres publicou explicações sobre a atuação no incêndio:

Dez caminhões de bombeiros e cerca de 70 bombeiros responderam a um incêndio em uma subestação elétrica na Nestles Avenue, em Hayes.

Um transformador dentro da subestação estava em chamas. Não houve relatos de feridos.

O comissário assistente Pat Goulbourne disse: "Este foi um incidente muito visível e significativo, e nossos bombeiros trabalharam incansavelmente em condições desafiadoras para controlar o incêndio o mais rápido possível.

"Graças aos esforços deles e à resposta coordenada de várias agências, conseguimos conter o incêndio e evitar que ele se espalhasse ainda mais.

"Manteremos presença no local durante todo o dia, auxiliando a National Grid na avaliação do local.

"O incêndio causou uma queda de energia generalizada, afetando muitas casas, empresas locais e o Aeroporto de Heathrow. Embora a energia tenha sido restaurada em algumas propriedades, continuamos a trabalhar em conjunto com nossos parceiros para minimizar a interrupção.

"Os bombeiros evacuaram com segurança 29 pessoas de propriedades vizinhas e, por precaução, um cordão de isolamento de 200 metros foi estabelecido, com cerca de 150 pessoas evacuadas.

"Devido à fumaça significativa, aconselhamos fortemente os moradores locais a manterem suas janelas e portas fechadas, pois um pouco de fumaça permanecerá por algumas horas hoje. Conselheiros científicos também estarão no local esta manhã para conduzir mais avaliações e monitorar a qualidade do ar.

"Nossos agentes de controle atenderam mais de 200 chamadas de emergência, fornecendo orientação e tranquilidade ao público.

"À medida que a manhã avança, a perturbação deve continuar, e pedimos que as pessoas evitem a área sempre que possível."

A Brigada foi chamada às 23h23 e equipes de Hayes, Heathrow, Hillingdon, Southall e estações de bombeiros vizinhas foram mobilizadas para o local. O incêndio estava sob controle às 06h28.

Os investigadores de incêndio da Brigada estão trabalhando em estreita colaboração com o Serviço de Polícia Metropolitana na investigação da causa do incêndio.