Horóscopo desta quinta-feira, 24 de julho de 2025

A EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL / Data estelar: Lua Nova em Leão

Não fosse o livre arbítrio, o conceito de individualidade que tanto prezamos seria inexistente, porque é graças, ou talvez desgraças, a que não podemos terceirizar as decisões íntimas que precisamos tomar ao longo da vida, que vai se construindo esta noção de sermos indivíduos desconectados do conjunto de experiências do qual fazemos parte