Dia de Nanã: conheça a orixá que rege a sabedoria

Conexão com Nanã Buruquê

Segundo as tradições, para se conectar com essa orixá, basta acender uma vela branca ou lilás e pedir para que Nanã ajude com a 'cura da alma'. As pessoas também costumam pedir que ela os livre de tudo que esteja atrapalhando a jornada, como: doenças, proteção dos maus agouros, energias negativas