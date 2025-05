Terreiros do DF celebram os Pretos-Velhos com giras festivas

Com cantos, rezas e muita devoção, diversos terreiros do Distrito Federal celebram, nesta terça-feira (13/5), o Dia dos Pretos-Velhos, entidades da Umbanda que simbolizam sabedoria, paciência e resistência. As celebrações se estendem durante a semana e incluem giras festivas, atendimentos espirituais e a tradicional feijoada. Confira algumas das principais celebrações.

As festas no Centro Espírita Assistencial Nossa Senhora da Glória (Ceansg) começam nesta terça-feira (13/5), que também marca a Abolição da Escravatura, às 20h. O encontro espiritual será marcado pelo tradicional passe por corrente magnética — técnica na qual várias pessoas se unem para transmitir energias a um indivíduo ou grupo, com o objetivo de promover equilíbrio físico ou espiritual.

As atividades seguem ainda na sexta-feira (16/5), quando o Centro de Umbanda Pai Benedito das Almas e Maria Padilha das Almas, na Asa Sul, celebra a data com festa a partir das 19h. No sábado (17/5), às 20h, é a vez do Templo Espiritual Rosa Branca realizar a gira de Pretos-Velhos com atendimento espiritual ao público.

No Centro Umbanda Caboclo 7 Luas, localizado no Condomínio Privê, em Ceilândia, a festa acontece no domingo (18/5), a partir das 14h. Além da gira dedicada aos Pretos-Velhos e Baianos, o evento contará com uma feijoada preparada especialmente para o momento. Quem quiser garantir o prato deve levar uma vela de sete dias, em cores simbólicas como branca, amarela ou marrom. Alguns centros anteciparam as homenagens aos Pretos-Velhos para o último fim de semana.