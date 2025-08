Horóscopo desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025

LIVRE ARBÍTRIO / Data estelar: Lua cresce em Sagitário

A mente é a dimensão onde nossa humanidade se perde, mas também se encontra, é a faca de dois gumes que com um de seus lados nos atormenta e com o outro corta com eficiência o que não é necessário para deixar somente o que nos conduza a dimensões mais abrangentes e inclusivas de entendimento sobre como funciona a Vida e, também, a própria mente